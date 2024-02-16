В Запорожье до 1 сентября хотят открыть подземные школы, чтобы перейти на оффлайн-обучение.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает только "нежелание чиновников". Поэтому нужно найти решение для безопасного образовательного процесса на территории Запорожья.

"Задача проста: есть сколько-то школ, сколько-то укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", - отметил Федоров.

Он рассказал, что в марте в городе планируют открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше.

"Задание одно: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Те, кто уехали, продолжат онлайн", - добавил чиновник.

Федоров детализировал, что локаций для подземных школ будет две или три, поскольку никто не знает, сколько продлится война.

Напомним, подземные школы в Харькове открыли на базе станций метрополитена. В Запорожье метро нет.

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