В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра.

Об этом еще в конце прошлого года заявлял мэр столицы Виталий Кличко, а сейчас в Департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование указанного маршрута.

Тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под Днепром и выходить на севере Троещины.

Таким образом Окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег, хотят замкнуть вокруг всего города, как и было запланировано генпланом 20-летней давности.

В Департаменте транспортной инфраструктуры не смогли назвать ориентировочную стоимость проекта. Журналисты посчитали, что он потянет на сотни миллионов долларов, если не миллиард. Отмечается, что местный бюджет такой стройки точно не потянет.

Ранее мы сообщали, что в киевском метро собираются снести аварийный участок тоннеля и построить новый. В декабре существующая конструкция тоннеля была стабилизирована изнутри с помощью специальных металлических лесов, чтобы тоннель больше не давал просадки.

До войны "Страна" разбирала, каким будет Киев в соответствии с новым генпланом от Кличко.