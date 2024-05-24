США поставляют оружие Украине. Иллюстративное фото: Telegram

Соединенные Штаты выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Пентагон опубликовал полный список того, что вошло в новый пакет штатовской военной помощи Украине:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных 2 млрд долларов на производство и закупку оружия для Украины.

А на днях Владимир Зеленский заявил, что Украине "впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов", сейчас ни одна бригада не жалуется на их нехватку.

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