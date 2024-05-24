Соединенные Штаты выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Пентагон опубликовал полный список того, что вошло в новый пакет штатовской военной помощи Украине:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных 2 млрд долларов на производство и закупку оружия для Украины.

А на днях Владимир Зеленский заявил, что Украине "впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов", сейчас ни одна бригада не жалуется на их нехватку.