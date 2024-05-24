США выделили Украине новую партию оружия на $275 миллионов. Что войдет в поставку
Соединенные Штаты выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
Пентагон опубликовал полный список того, что вошло в новый пакет штатовской военной помощи Украине:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных 2 млрд долларов на производство и закупку оружия для Украины.
А на днях Владимир Зеленский заявил, что Украине "впервые за годы войны хватает артиллерийских снарядов", сейчас ни одна бригада не жалуется на их нехватку.
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