Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных 2 млрд долларов на производство и закупку оружия для Украины.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сказал Блинкен.

Деньги будут выделены через фонд оборонной промышленности. Он отметил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.

Госсекретарь США сообщил, что Штаты обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове, о чем накануне писали СМИ.

А также рассказал, что США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель.

Напомним, Блинкен назвал критическим для Украины нынешний этап войны. Он добавил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".