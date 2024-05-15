США рассматривают передачу Украине еще одной батареи Patriot.

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Такая батарея включает радары и станции управления, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства.

Напомним, вчера о передаче Украине еще одного комплекса Patriot заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее западные СМИ писали о том, что в последнее время Украина стала сбивать меньше российских ракет.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

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