Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не может передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку сама только начала получать первые системы, заказанные еще семь лет назад.

Об этом сообщает PAP.

"Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, завершенной для нужд нашей собственной обороны", - сказал польский президент.

Он также напомнил, что Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину, и что Варшава также передала Киеву дорогое оборудование и всю войну поддерживала ее.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украине критично нужны два комплекса Patriot. По его словам, системы Patriot необходимы "немедленно", чтобы защитить украинцев от постоянных обстрелов.

Между тем Германии анонсировал поставку Украине третьей системы ПВО Patriot от Берлина. Он выразил надежду, что пример Берлина мотивирует некоторые другие европейские государства к передаче Украине таких комплексов.

При этом ФРГ отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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