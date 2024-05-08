Российские разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему РЭБ и массово проникают в тыл ВСУ на расстояние от 30 до 100 километров.

Об этом пишет телеграм-канал "Радио Свобода" со ссылкой на сообщения на украинских военных и экспертов.

Было зафиксировано множество случаев, когда российские БПлА "Орлан", Zala и Supercam перелетали через линию фронта на 30-50 километров, наводя ракеты и артиллерию на позиции и снабжение украинских частей.

В частности, "Орланы" корректируют дальнобойные снаряды "Краснополь", Zala - дроны-камикадзе "Ланцет", а Supercam – ракеты "Искандер" и дальнобойные РСЗО с управляемыми боеприпасами типа "Смерч" или "Торнадо-С", – сообщил изданию представитель "Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники" Андрей Рудык.

По его словам, Zala и Supercam летают на электродвигателях и не имеют боевой части, а значит, дальность их полета ограничивает не столько ресурс питания, сколько возможность их связи с оператором. Это позволяет россиянам наводить достаточно отдалённые удары.

Издание напоминает случай поражения комплекса HIMARS в 40-х километрах от линии фронта и ЗРК Patriot в 30 км.

Отдельные российские разведывательные дроны могут залетать и на 100 километров в глубь подконтрольной Украине территории – в пример приводится удар по военному аэродрому возле Днепра, что был снят неприятельским беспилотником. Дроны-разведчики также фиксировались над Одессой и Запорожьем.

Бойцы ВСУ говорят, что средств украинской ПВО и боеприпасов к ним не достаточно, чтобы бороться с сотнями российских БПлА, которые к тому же смогли преодолеть систему РЭБ, которую ещё 7-8 назад "пробить" не могли. Произошло это потому, что россияне отказались от спутниковой навигации, которую РЭБ глушит радиоэлектронными помехами.

"Они поставили два радиомаяка и эти два радиомаяка по сути образуют треугольник с бортом (БПлА - Ред.). И таким образом борт понимает, где он находится. А для более точного понимания своего местоположения, камера делает фотографию под собой и по референтным точкам просто сравнивает с такой же картинкой, которая загружена (в систему навигации дрона - Ред.) прямо с Google maps, находит референтные точки и таким образом понимает, где находится дрон. Это им позволяет строить дальше маршруты в режиме полной радиотишины. Они это прямо в рекламных роликах производителей БПЛА говорили. Вот в чем проблема. И никто у нас на это не отреагировал", – рассказал военный Серж Марко.

По его словам, таким образом российский беспилотник "совершенно не общается со своей наземной станцией. Летит на ту точку, куда нужно", и системы радиоэлектронной борьбы ВСУ ничего с ним сделать не могут. Поэтому в последние месяцы войска РФ стали редко терять разведывательные дроны.

По мнению Марко, если система РЭБ эшелонированная, она сможет заглушить беспилотнику связь с оператором и видеоканал. Но в этом случае российские дроны разворачиваются и улетают на базу, поскольку в них появилась запрограммированная автономная навигация, что не поддаётся воздействию помех.

"И это наше будущее – РЭБ станет малоэффективныой. С военным дроном – защищенным, с широкой полосой диапазонов, с возможностью перескакивать на каналы в диапазоне 1000 МГц-1500 МГц, сделать что-нибудь будет невозможно", – полагает Марко.

По мнению военного, после электронных методов будущее будет за средствами прямого поражения БПлА, таких, как самонаводящиеся миниатюрные ракеты.

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