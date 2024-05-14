США намерены заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга в Киеве.

"В нашем соглашении, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и до разминирования", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что двустороннее соглашение с США также будет направлено на укрепление украинского ВПК, чтобы Украина могла производить артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие критически важные вооружения.

На том же брифинге Блинкен назвал критическим для Украины нынешний этап войны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Испанию, чтобы подписать соглашение по безопасности. Сегодня стало известно, что Зеленский посетит Мадрид для этой цели уже в конце недели - в пятницу, 17 мая.

Также Евроcоюз хочет подписать с Украиной общий договор о гарантиях безопасности. При этом он не будет носить юридически обязывающего характера или содержать пункта об отправке войск в Украину.