Зеленский прибыл во Францию, где должен подписать соглашение о безопасности
Владимир Зеленский прибыл во Францию.
Кадры прибытия показали местные новостные каналы.
В Париже ожидается подписание соглашение о безопасности между Францией и Украиной.
Ранее сегодня такое соглашение было подписано с Германией.
Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.
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