Глава МВД Баварии Йоахим Германн призвал отменить социальные выплаты для украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По словам Германна, по меньшей мере, 200 тысяч из 980 тысяч украинских беженцев, которых приняла Германия, могли бы воевать у себя дома, и предложил отменить все выплаты и субсидии по крайней мере для этой категории граждан Украины.

"Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Меньше всего, что мы можем сделать, это не выплачивать помощь мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине и нужны там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для дезертирующих", - сказал министр.

Ранее немецкие власти заявили, что украинские беженцы смогут остаться в Германии с просроченным паспортом.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что украинцы, которые на законных основаниях живут в ФРГ, смогут оставаться в Германии, даже несмотря на стремление украинского государства возвращать их домой.

Мы разбирались в отдельном материале, будут ли высылать украинских мужчин из Европы в Украину.