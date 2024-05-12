Украинцы, которые на законных основаниях живут в ФРГ, смогут оставаться в Германии, даже несмотря на стремление украинского государства возвращать их домой.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на мероприятии медиагруппы RND.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - сказал он.

Канцлер призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - сказал он.

Шольц подчеркнул связь между трудоустройством и постоянным местом жительства.

"В Германии любой, кто здесь работает и не влезает в долги, почти уверен, что сможет здесь остаться", - сказала канцлер.

"Гарантия проживания также возникает благодаря трудоустройству", - добавил он.

Напомним, Украина договорилась с Евросоюзом о продлении временной защиты для украинских беженцев.

Ранее Forbes писал, что если Польша начнет высылать украинских мужчин, ее экономика может пострадать. В отчете компании Deloitte говорится, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит 0,7–1,1%. И предполагается, что в долгосрочной перспективе этот эффект вырастет до 0,9–1,35%.