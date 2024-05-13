В Швейцарии отдельные политики призывают помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Советник Свободной демократической партии (FDP) Кристиан Вассерфален призвал заключить с Украиной соглашение о реадмиссии, чтобы на родину вернулись 11 тыс. мужчин, проживающих сейчас в Швейцарии.

"Мы не хотим укрывать де-факто дезертиров, бежавших из страны, оборонительная война которой теперь требует их присутствия. Это помогло бы Украине решить кадровую проблему и в то же время сняло бы нагрузку с тяжело обремененных швейцарских миграционных структур", – заявил Вассерфален.

Он отметил, что программа защиты направлена в первую очередь на женщин, детей и пожилых людей.

Идею заключения соглашения поддержали в Швейцарской народной партии. Ее глава по вопросам убежища Паскаль Шмид планирует провести расследование в Национальном совете.

"Тот факт, что Швейцария принимает дезертиров в течение последних двух лет и поддерживает их налоговыми деньгами, свел статус защиты до абсурда. Мы демонстрируем отсутствие солидарности с Украиной, которая находится в полном тупике на линии фронта. Если бы существование Швейцарии оказалось под угрозой, мы не были бы счастливы, если бы другие страны разместили сотни тысяч наших солдат и все еще думали, что делают с ними что-то хорошее", - сказал Шмид.

Минюст Швейцарии заявляет, что для изменения подхода нужно изменить закон, поскольку сейчас по нему защита распространятся на всех украинских беженцев, "независимо от того, подлежат ли они потенциально военной службе в Украине".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы, которые на законных основаниях живут в ФРГ, смогут оставаться в Германии, даже несмотря на стремление украинского государства возвращать их домой.

А глава Днепропетровского облсовета считает, что Европу "целиком устраивает" нахождение украинских беженцев, и она не будет высылать их домой.