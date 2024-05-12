Европу "целиком устраивает" нахождение украинских беженцев, и она не будет высылать их домой.

Такое мнение высказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что украинцы смогут остаться в ФРГ навсегда, особенно если устроятся на работу.

"Что бы ни заявляли лидеры разных государств о возвращении наших граждан домой, все заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались у них, максимально интегрировались, работали, платили налоги", - написал Лукашук.

По его мнению, "многие в Европе надеются, что после войны к нашим женщинам переедут их мужчины, а не женщины вернутся домой в Украину".

"Рано или поздно война закончится, и нам нужно будет восстанавливать страну. Встанет вопрос, кто это будет делать. Кто здесь будет жить? Ведь конкуренция за наших граждан в Европе огромна уже сейчас. Европейские государства будут делать все, чтобы наши люди остались у них навсегда", - считает Лукашук.

Напомним, Украина договорилась с Евросоюзом о продлении временной защиты для украинских беженцев.

Ранее Forbes писал, что если Польша начнет высылать украинских мужчин, ее экономика может пострадать. В отчете компании Deloitte говорится, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит 0,7–1,1%. И предполагается, что в долгосрочной перспективе этот эффект вырастет до 0,9–1,35%.