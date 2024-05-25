Мужчины напали на пограничника Закарпатье. После выстрелов и драки они похитили оружие и скрылись в Румынии. Мужчины произвели пять выстрелов в сторону пограничника во время бегства.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Атаке подвергся пограничный наряд на участке "Деловое" - "Богдан".

Пограничники среагировали на срабатывание сигнальной мины. После обнаружения двоих мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух.

"Однако вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р", — пишет Глагола.

Нарушителям с оружием пограничников удалось скрыться. К моменту прибытия подмоги они уже пересекли государственную границу Украины.

Напомним, что это уже не первый случай, когда пограничники открывают огонь по людям, которые пытаются нелегально перейти границу. Ранее на границе был застрелен человек в Закарпатской области.

Ранее сообщали, что в Винницкой области пограничники открыли огонь по человеку, который хотел нелегально перейти границу, чтоб попасть в Молдову. Мужчина оказал сопротивление при задержании. Использовав газовый баллончик и пытался отобрать табельное оружие.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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