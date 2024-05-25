В субботу, 25 мая, в Украине идет 822-й день войны с Россией.

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25 мая: последние новости

10.08 Венгрия задерживает принятие закона, который позволил бы Украине получить прибыль от замороженных российских активов - до двух миллиардов евро. Этот платеж предусмотрен в июле.

Речь о недавнем решении ЕС начать использовать для военной поддержки Киева прибыль от 190 миллиардов долларов РФ, которые размещены в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Будапешт хочет согласовывать каждую такую выплату и выступает против автоматизации платежей.

"Посланник Венгрии возражал против ускорения выплат, отказавшись от требования автоматической поддержки для каждой выплаты Украине... В настоящее время они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - пишет со ссылкой на источники Financial Times. Подробнее...

9.55 В Запорожье врачам, которые судятся против закрытия местного онкоцентра, выдают повестки.

Работники онкологической больницы требуют отменить решение главы ОВА Федорова о ее ликвидации и присоединении к областной поликлинике.

Об этом идет речь в петиции, которую подали президенту. Она собрала уже более 11 тысяч подписей. Также коллектив онкобольницы подал в суд, заявляя, что без специализированного лечения могут остаться тысячи пациентов. Подробнее...

9.10 Кремле опровергли статью Financial Times, где утверждалось, что в России "к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной".

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации - Ред.) нет", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

8.05 Ночной удар по Харькову.

Прилёт был по лицею в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская учреждения и повреждено основное здание.

Также пострадал 31 автомобиль, выбиты стекла в нескольких многоэтажках и в супермаркете.

Информация о погибших и раненых не поступала.