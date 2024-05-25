Сегодня во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Графики почасовых отключений будут задействована с 20:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается" - говорится в заявлении.

По словам гендиректора Yasno, отключение света в Киеве сегодня, 25 мая, продлится в период с 20:00 до 24:00, что на два часа дольше, чем планировалось.

Покрытие потребностей в столице держится на уровне 80%, что на 7% меньше прогноза.

ДТЭК подтверждает, что графики отключений света в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях будут действовать с 20:00 до 24:00.

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему отключения света в Украине могут продолжиться и зимой.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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