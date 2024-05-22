Выделенных компанией "Укрэнерго" лимитов Киеву на завтра, 23 мая, хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% потребностей города.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

Также в ДТЭК призвали украинцев экономить электричество, чтобы помочь энергосистеме.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что завтра графики отключений будут действовать все сутки по всей Украине. Заявляется, что свет будут отключать согласно графикам в случае превышения лимитов.

Также в "Укрэнерго" предупреждали о возможных аварийных отключениях света в вечерние часы.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с электричеством и чего ждать дальше.

Между тем война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись в Волчанске и вокруг города. В ГПСУ заявили, то наступление на Сумскую область может начаться в любой момент.

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