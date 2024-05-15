Аварийные отключения света возможны и сегодня вечером.

Об этом сообщает 15 мая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

"При росте потребления электроэнергии в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00 "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сегодня планируется рекордный импорт электроэнергии с максимальной мощностью на фоне дефицита в энергосистеме из-за похолодания.

Напомним, утром компания "Укрэнерго" заявляла о новых аварийных отключениях света, которые применялись по всей Украине с 6:40 до 9:00. Причина - рост потребления в связи с похолоданием и на фоне разрушений в энергетике после российских обстрелов.

В 9 утра в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, однако ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

Как мы писали, накануне по всей Украине ввели аварийные отключения света. Вчера в "Укрэнерго" пообещали, что 15 мая графики будут действовать только для промышленных потребителей.