В среду, 15 мая, компания "Укрэнерго" заявляет о новых аварийных отключениях света. Они применяются сегодня с 6:40 до 9:00.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в телеграм-канале.

Причина - рост потребления в связи с похолоданием и на фоне разрушений в энергетике после российских обстрелов.

"С 6.40 до 09.00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

Позже в 9 утра ДТЭК сообщил, что экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Однако ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

"Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, накануне по всей Украине ввели аварийные отключения света. Вчера в "Укрэнерго" пообещали, что 15 мая графики будут действовать только для промышленных потребителей.

Ранее в Минэнерго просили промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.

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