По всей Украине ввели аварийные отключения света
В Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины ввели графики аварийных отключений света.
Также сообщают о перебоях со светом в Одессе и Киеве, где, в частности, остался без электроэнергии ТРЦ "Караван".
Кроме того, сообщается, что полностью осталась без света Балаклея Харьковской области.
Между тем компания "Укрэнерго" официально подтвердила, что ввела экстренные отключения света с 21.00 до 24.00 во всех регионах.
"Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", – говорится в сообщении компании.
При этом в "Укрэнерго" пообещали, что завтра графики будут действовать только для промышленных потребителей.
В свою очередь глава Львовской области Максим Козицкий подтвердил введение компанией "Укрэнерго" веерных отключений света в регионе.
По его словам, причина в массированных атаках по объектам критической инфраструктуры в других областях.
"В энергосистеме государства начался дефицит мощности. Чтобы сбалансировать систему, НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении таких отключений", – написал Козицкий в своем телеграм-канале.
Также сообщается, что графики отключений введены в Киеве, Одесской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Черновицкой областях.
В Киевской городской военной администрации проинформировали, что в столице без света сидят 10% жителей (плюс промпотребители). Включение обещают около 23:00.
Также без света остались центр Львова и часть Одессы, о чем пишут местные телеграм-каналы и публикуют соответствующие видео и фото.
Напомним, что сегодня о прилетах по энергообъектам не сообщалось.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что начнут отключать электричество в жилых домах в случае, если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток.
Также в Минэнерго просили промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.