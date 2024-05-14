В Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины ввели графики аварийных отключений света.

Также сообщают о перебоях со светом в Одессе и Киеве, где, в частности, остался без электроэнергии ТРЦ "Караван".

Кроме того, сообщается, что полностью осталась без света Балаклея Харьковской области.

Между тем компания "Укрэнерго" официально подтвердила, что ввела экстренные отключения света с 21.00 до 24.00 во всех регионах.

"Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", – говорится в сообщении компании.

При этом в "Укрэнерго" пообещали, что завтра графики будут действовать только для промышленных потребителей.

В свою очередь глава Львовской области Максим Козицкий подтвердил введение компанией "Укрэнерго" веерных отключений света в регионе.

По его словам, причина в массированных атаках по объектам критической инфраструктуры в других областях.

"В энергосистеме государства начался дефицит мощности. Чтобы сбалансировать систему, НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении таких отключений", – написал Козицкий в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что графики отключений введены в Киеве, Одесской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Черновицкой областях.

В Киевской городской военной администрации проинформировали, что в столице без света сидят 10% жителей (плюс промпотребители). Включение обещают около 23:00.

Также без света остались центр Львова и часть Одессы, о чем пишут местные телеграм-каналы и публикуют соответствующие видео и фото.

Напомним, что сегодня о прилетах по энергообъектам не сообщалось.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что начнут отключать электричество в жилых домах в случае, если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток.

Также в Минэнерго просили промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.