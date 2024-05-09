В Киеве ограничили потребление электричества для промышленных предприятий
В Киеве ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.
"Энергетики совместно с промышленными предприятиями, большими потребителями электроэнергии, уменьшают объемы энергопотребления в пиковые часы", - говорится в сообщении.
Для бытовых потребителей ограничений нет, но их просят экономить электроэнергию.
Напомним, накануне компания "Укрэнерго" ввела ограничение потребления электричества для промышленных потребителей. В компании отметили, что ограничения распределены по всем областям.
Как сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии, который не способен полностью покрыть даже импорт электроэнергии из Европы.
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