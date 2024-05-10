В компании "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях начнут отключать электричество в жилых домах.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется печально известный нам график почасовых отключений... То есть если дефицит усилится, то графиков ограничения промышленности может не хватить, и тогда нужно будет применять графики для всех потребителей", – рассказал на брифинге председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас ограничения касаются только промпредприятий (причем даже ночью), но и тут могут быть исключения.

"Если предприятия, которые попадают под ограничения, когда энергосистеме не хватает мощности, будут импортировать для себя электроэнергию хотя бы на 30% потребления, то сегодняшние правила гарантируют им неотключение", – рассказал Кудрицкий.

Также он сообщил, что ситуация с электричеством одинакова во всех регионах, кроме Харьковской области и Криворожского района. Но в Харьковской области проблема будет устранена в течение ближайших суток.

Напомним, в Украине продлили ограничения в потреблении электричества для промышленности.

Ранее в Минэнерго просили промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.