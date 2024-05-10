Ночью 10 мая ограничения электроэнергии для промышленности вынужденно продлили с 23 вечера до 7 утра.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Мера связана с отсутствием импорта света в ночные часы.

Сегодня такое длительное ограничение повторится и будет снова действовать с 18 вечера до 7 утра.

А при росте потребления возможно применение аварийных отключений и для обычных украинцев, поэтому всех призывают экономить, особенно с 18 до 24.

Напомним, что в Минэнерго просили промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.

На днях в "Укрэнерго" вводили ограничение потребления электричества для промышленных потребителей. В энергосистеме образовался дефицит электроэнергии, который не способен полностью покрыть даже импорт электроэнергии из Европы.

Также мы писали, что накануне в Киеве ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.

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