Во всех областях Украине объявлены вынужденные отключения потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Так, сегодня с 19:25 до 22:00 действуют контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны.

Завтра - 16 марта - начиная с полуночи, будут применяться почасовые отключения.

Ранее из-за дефицита мощностей в виду ущерба, нанесённого ударами войск РФ, экстренные отключения были также введены во Львове и области.

Ранее их ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, сообщил гендиректор компании YASNO.

По его словам, Укрэнерго рассчитало и доказало лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00. При превышении установленного потребления, для обеспечения устойчивости энергосистемы будут применяться стабилизационные отключения.

Так выглядят стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве на ул. Ковпака.

В то время, как часть домов отключена, вокруг горят уличное освещение и вывески реклам.

Ранее в НБУ заявили, что дефицит электроэнергии в Украине, вероятно, сохранится и в следующем году.

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