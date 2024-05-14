Фирма режиссера сериалов "Сваты" и "Слуга Народа" Алексея Кирющенко заключила контракты на 750 млн грн из бюджета.

Об этом сообщает проект Бигус.Инфо.

По информации издания, в августе 2023 года режиссер Алексей Кирющенко, сотрудничавший с проектами студии "Квартал 95", вошел в компанию "Эл-энерго" (получил долю 49%). Его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига (51%). Основной вид деятельности "Эл-энерго" - торговля электроэнергией. Фирма была создана в сентябре 2022 года, лицензию на поставку электроэнергии получила в ноябре, но до прихода новых владельцев деятельности не вела.

После смены владельцев компания начала получать бюджетные заказы. В целом к апрелю 2024-го успела заключить 12 контрактов на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам. Общая сумма заказов - 774 млн грн.

Журналисты спросили напрямую у Кирющенко о его новом электробизнесе, но Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем идет речь, в потом – что он не Кирющенко вообще.

Ранее мы рассказывали, что государственные каналы за полгода закупили сериалов почти на 250 млн гривен.

Также сообщалось, что во время войны в Украине провели тендеры на десятки миллионов гривен из бюджета для двух сериалов.