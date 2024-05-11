Кирилл Тимошенко опроверг слухи о причастности медиакомпании своей жены к съёмке ролика-плагиата Минобороны
Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг, что его жена имеет отношение к ролику-плагиату, который выпустило Минобороны.
Сообщение соответствующего содержания он опубликовал у себя в Фейсбуке.
"Компания Good Media не снимала этот ролик, тем более не получала госсредства за него", – написал Тимошенко.
Ранее о том, что плагиатное видео было сделано компанией, принадлежащей жене Тимошенко, написал ряд украинских СМИ.
При этом бывший заместитель главы Офиса президента похвалил видео Минобороны.
"Да, этот ролик является повторением американского видео, и никто это не скрывал и не собирался", – добавил он.
Откуда у него информация, каким собирались сделать это видео, Тимошенко не уточнил.
Напомним, Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный ролик, который оказался точной копией американской рекламы 10-летней давности.
Ранее стало известно, что обвинявшийся в коррупции экс-замглавы Офиса президента стал советником министра обороны.
Пост штатного советника министра обороны Тимошенко занимает с 1 марта 2024 года. Основное направление его деятельности – медиа и коммуникации.
Также мы сообщали, что НАПК вменило Тимошенко четыре коррупционных действия.