Государственный телеканал "Рада" заказал услуги по созданию контента почти на 105 миллионов гривен у частной компании, которую связывают с экс-заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Как указано в данных о закупках услуг, средства будут уплачены за создание программ для парламентского канала и марафона "Единые новости" на 2024 год.

Победителем тендера стала компания "Кинокит", которая с 2021 года делает контент для телеканала.

Согласно заключенному контракту, "Кинокит" должен изготовить в течение 2024 года 62 тысячи минут видеоконтента, в который войдут новостные телепередачи и информационно-аналитические программы, а именно:

прямоэфирные студии;

выездные прямоэфирные студии;

специальные репортажи;

репортажи сети корпунктов;

документальные проекты.

Как показывают расчеты, одна минута будет стоить 1 692 гривен.

Отметим, что, по данным журналистов, компания "Кинокит" связана с бывшим заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Ее совладельцем является лектор Украинской киношколы, основанной супругой Тимошенко.

Между тем в июле прошлого года НАПК вменило бывшему замглавы Офиса президента четыре коррупционных действия.

Ранее мы рассказывали, что на телеканал "Рада" и парламентскую газету "Голос Украины" из бюджета-2024 выделили 198 миллионов гривен.

Также в Раде считают, что украинский телемарафон "Единые новости" должен остаться в эфире до конца войны.