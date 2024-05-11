Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный ролик, который оказался точной копией американской рекламы 10-летней давности.

На это обратили внимание пользователи в комментариях на странице ведомства в Фейсбуке.

Видео от МО оказалось практически полностью скопировано из рекламы автомобилей Jeep, сделанной десять лет назад для чемпионата Super Bowl.

Совпадают даже изначальные титры "Мы ждем. Мы верим. Мы молимся" на черном фоне. Многие кадры – вроде качели, собаки, купающегося ребёнка – воспроизведены практически идентично американской рекламе.

Минобороны этой ситуации не комментировало.

Пользователи же оставляют под видео осуждающие комментарии. Ниже приведены некоторые из них.

"О, у американцев украли".

"Копипаст из американского. Стыдно".

"А что, воровать американские ролики для поддержки украинских воинов это норм?"

По данным "Детектор медиа", ролик делала компания Good Media, которой владеет Алёна Тимошенко - супруга экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Ранее телеканал "Рада" заказал услуги по производству контента компании, которую связывают с Кириллом Тимошенко.

Напомним, НАПК вменило бывшему замглавы ОП Тимошенко четыре коррупционных действия.