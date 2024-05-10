В четверг, 9 мая, в Ровно прошел "День без повесток".

Об этом сообщают местные СМИ.

Они публикуют видео представителей полка ССО "Рейнджер", которые договорились с военкоматом, что в этот день повесток вручать не будут, а вместо этого спецназовцы будут вести на улицах агитацию за вступление в ВСУ.

"Наше командование договорилось с местными ТЦК о том, чтобы этот день был без повесток. Чтобы люди этого города вообще могли приехать, ознакомиться с работой нашей структуры", - сообщил представитель ВСУ.

Отметим, что на официальной странице Ровенского ТЦК объявлений о "Дне без повесток" не публиковалось. Также местные чаты с оповещением о раздаче повесток пишут, что вручение в этот день не прекращалось.

Ранее мы публиковали фото, как на улицах Львова вежливые военкомы рассказывали прохожим о преимуществах службы по контракту. Раздачи повесток в данной акции не было.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.