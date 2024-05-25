Военкомы заставляют военнообязанных проехать в ТЦК из-за "просроченной" медкомиссии в военном билете, несмотря на обновлённые данные через мобильное приложение "Резерв+".

Видео такого инцидента распространилось в соцсетях и телеграм-каналах.

На кадрах мужчина предъявил патрулю военный билет и заявил, что обновил данные через "Резерв+". Но работники ТЦК всё равно требуют проехать с ними.

Основанием для задержания они называют медкомиссию, которая у автора видео была пройдена летом 2022 года. По словам военкома, согласно новому закону о мобилизации (самого названия закона он не знает), ВВК теперь нужно проходить раз в год.

Также он отказывается смотреть данные в "Резерв+" и говорит, что приложение работает "в тестовом режиме".

В конце видео у мужчины пытаются отобрать телефон.

"Страна" уже предполагала, что военкомы и полиция смогут задерживать мужчин по новому закону даже при условии обновления данных в "Резерве+" – если при них нет военного билета или в нём отмечена "устаревшая" медкомиссия.

Ранее военкомы на блок-посту в Черновицкой области назвали программу "Резерв+" нелегитимной, незаконной и не прошедшей даже тестирование "программкой из Плеймаркета, которая ничего не значит".

Также мы разбирались, позволит ли приложение "Резерв+" не попасть в ТЦК при встрече с военкомами.