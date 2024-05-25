Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза перестать выплачивать пособия украинцам призывного возраста.

Об этом дипломат заявил в интервью изданию The Guardian.

"Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с её гражданами. Во что я определённо не верю, так это в то, что у человека есть право на получение социального обеспечения за то, что он уклоняется от призыва", – сказал Сикорский.

При этом, по его словам, "любая схема ограничения пособий должна быть общеевропейской, иначе те, кто избегает законопроекта, начнут покупать льготы по всей Европе".

Это даёт основания предполагать, что в одностороннем порядке Варшава вводить такие ограничения не планирует.

Ранее соцвыплаты мужчинам из Украины предложил отменить глава МВД Баварии.

"Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Меньше всего, что мы можем сделать, это не выплачивать помощь мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине и нужны там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для дезертирующих", – сказал министр.

Также мы сообщали, что, по данным Forbes, польская экономика может пострадать, если Варшава начнёт депортировать украинских мужчин.