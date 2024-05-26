Германия достигла "предела возможного" в своей помощи, предоставляемой Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире местного телеканала ntv.

"Мы действительно довели всё до предела возможностей", – сказал политик, комментируя военные поставки для Киева.

В то же время не до конца понятно, говорил ли Шольц о системах ПВО или о военной помощи в целом.

Канцлер ФРГ также снова высказался против прямого столкновения между армией РФ и НАТО.

"Ответственность такова: мы поддерживаем Украину в её оборонительной борьбе, но мы не позволим войне перерасти в войну между Россией и НАТО", – добавил канцлер.

Ранее Шольц заявил, что не готов изменить своё решение о запрете поставлять Киеву дальнобойные авиационные ракеты Taurus.

Он назвал своё решение "очень чётким" и напомнил, что страны НАТО не должны стать стороной конфликта с РФ.

Как мы сообщали, канцлер сказал, что поставки оружия потребуются ещё долго, потому что война в Украине будет "не короткой".

При этом Шольц не исключил диалога с Путиным в будущем, "когда придёт время". Он уточнил, что это произойдет, "если Россия поймёт, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска (из Украины - Ред.)".