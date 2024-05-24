Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против создания ядерного арсенала Европейского союза.

Об этом политик написал в колонке для журнала The Economist.

Ранее о необходимости европейского "ядерного щита" заявляла вице-президент Европейского парламента Катарина Барли, которая представляет партию канцлера Германии.

"Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет — это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французского ядерной силы сдерживания", - ответил на это Шольц.

Судя по всему, последняя фраза выражает неприятие идеи сделать французское ядерное оружие главным в Европе.

При этом канцлер дал понять, что Германия делает ставку на конвенциональные силы, базой для которых в Европе он видит бундесвер.

"Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы. С этого года и в будущем мы будем тратить 2% ВВП на оборону", - заявил он.

По словам Шольца, происходят "беспрецедентные тектонические сдвиги в политике безопасности и обороны Германии". При этом он заверил, что "НАТО не стремится к конфронтации с Россией и что мы не будем делать ничего, что могло бы превратить нас в непосредственную сторону этого конфликта" в Украине.

Напомни, вчера сообщалось, что Франция провела ядерные учения с использованием стратегической ракеты ASMPA без боевой части.

А за два дня до этого в РФ начались учения по использованию тактического ядерного оружия.