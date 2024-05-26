Украинские мужчины теперь стоят перед выбором: "столкнуться с возможностью отправки на передовую или уклониться и подвергнуться наказанию и осуждению".

Об этом пишет CNN, анализируя усиление мобилизации в Украине. Статья называется "Все будут воевать".

Один из командиров заявил, что "нехватка личного состава оказывает разрушительное воздействие на поле боя".

"Если бы в Авдеевке было на 1000-1500 военнослужащих больше , мы бы защитили слабые места, через которые проникал противник", - сказал он.

Некоторые офицеры беспокоятся, что теперь у них появятся отряды, "людей, которые находятся там только потому, что кто-то их заставил". Командир ВСУ отметил, что "некоторые новобранцы" не подготовлены и во время боя оставляют позиции.

"Пехоте, отправляемой на передовую, необходимо пройти специальную подготовку, чтобы сделать из нее настоящих профессионалов. Потому что они приходят сюда, бросают оружие и убегают со своих позиций", — сказал он.

Как пишет CNN, новый закон сподвигнул многих украинцев, которые поняли неминуемость мобилизации, самим заняться поиском подразделений, где они готовы служить.

При этом издание пообщалось с украинцем, который заявил, что в случае получения повестки постарается дать взятку и покинуть страну.

"Если бы мне пришлось выбирать между войной или выездом за границу, я бы выбрал границу, я бы дал взятку. Моя жизнь на первом месте. И я понимаю, что вероятность быть убитым очень высока", — сказал он.

По его мнению, у Украины недостаточно оружия, чтобы военным путем вернуть территорию, захваченную Россией. "Единственный путь, по его словам, — это политическое соглашение, которое приведет к тому, что Украина вернет себе свою землю", - заявил украинец.

Еще одной проблемой CNN называет демографию. Снижение возраста мобилизации до 25 лет "вряд ли будет иметь большое значение".

"Высокая эмиграция и низкий уровень рождаемости в 1990-х и 2000-х годах означают, что сейчас гораздо меньше людей в возрасте 20 лет по сравнению с теми, кому 30 и 40 лет", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Украине получили бронь от мобилизации 700 тысяч человек, из них всего 54 IT-специалиста.