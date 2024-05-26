Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем западные союзники Украины и на 75% дешевле.

Об этом пишет Sky News ссылаясь на опубликованный анализ консалтинговой компанией Bain & Company.

Издание отмечает, что данные цифры подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются ВСУ, поскольку они полагаются на поставки боеприпасов из США и Европы.

США, Великобритания и другие европейские союзники пытаются нарастить производство на своих заводах, но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь, которая превосходит российскую.

Sky News приводит комментарий одного из артиллеристов ВСУ, который рассказал, что на каждый выпущенный снаряд Украиной, россияне выпускают пять.

Согласно исследованиям Bain&Company, производство артиллерийских снарядов в России за 2024 год составит примерно 4.5 миллиона в этом году по сравнению с совокупным производством около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.

Ранее СМИ писали, что Россия увеличивает производство оружия и сможет вести наступательные боевые действия ещё как минимум два года.

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