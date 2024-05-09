Первые 180 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных в третьих странах Чехией для Украины, прибудут для ВСУ в июне.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ARD.

На вопрос журналиста, почему поставки боеприпасов в Украину проходят "так долго", Павел ответил, что "чем больше людей знают об инициативе, тем больше конкуренция".

"С одной стороны, необходимо было озвучить инициативу, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой стороны, мы также раскрыли свои карты, чем, конечно, сейчас пользуется Россия. Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как бы нам хотелось", — добавил Павел.

По его словам, у Праги уже есть контракты на дальнейшие поставки "пяти-шестизначного количества снарядов".

Напомним, в апреле Чехия заключила контракты на поставку Украине первых 180 тысяч артиллерийских снарядов и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Также СМИ писали, что поставки боеприпасов Украине начнутся до июня. Речь шла о 300 тысячах снарядов.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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