В Венесуэле третьи сутки продолжаются протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Столкновения идут в столице и за ее пределами.

Об этом пишут местные СМИ.

Новые группы вооруженных людей записывают видео, что присоединяются к противостоянию с режимом.

По данным правозащитников, уже погибли не менее 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Десятки раненых, около 200 арестованных.

Мадуро и лояльная к нему армия прямо обвиняет США в организации протестов. Военные считают, что причиной являются их огромные запасы нефти.

Тем временем Венгрия наложила вето на заявление ЕС с выражением обеспокоенности "недостатками и нарушениями" на выборах.

Напомним, на президентских выборах в Венесуэле победу одержал действующий президент Николас Мадуро. По официальным данным, он набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес - 44%.

В оппозиции с этим не согласились, сославшись на опросы и экзитполы.

Ранее Мадуро заявил, что "нападки на государственную власть очень типичны для того, что называют "цветной революцией".