Украину сегодня ночью и утром могли атаковать не "Шахеды", а более легкие российские дроны "Гербера".

Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов.

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не "Шахеды", а новые дешевые "Герберы". Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много и результат уничтожения 100%. Цель была - измотать наше ПВО", - заявил он.

Комментируя видео поражения одного из таких дронов, Бескрестнов заявил, что "Шахед" так не горит и так медленно не падает... Легкая "Гербера" из фанеры и пенопласта, думаю, именно так и горит и падает".

Вскоре после появления публикации эксперта в ГУР подтвердили, что ночью Украину атаковали "отвлекающие" дроны для истощения ПВО.

"В этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика", - сообщил представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

На днях о появлении "Герберы" писали российские СМИ. Этот дрон местные военные эксперты называли облегченной версией "Герани" (так в РФ называют "Шахеды"), чья задача помимо атаки - вести радиоэлектронную разведку и создавать массовость налета ложных целей.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки РФ сбили все 89 ударных БПЛА типа "Шахед".

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