Бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны нанесли удар по российской базе в Сирии.

Об этом сообщает Kyiv Post и публикует видео.

Сообщается, что на первом фрагменте видео поражен российский мобильный комплекс РЭБ, а затем показана атака беспилотников по самой авиабазе.

Источники издания сообщают, что комплексный удар по военной технике на авиабазе Кувейрес, которая расположена к востоку от Алеппо, был нанесен 25 июля - на следующий день после встречи в Кремле Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада.

Разведка заявила, что эта база также использовалась для обучения и переброски иностранных наемников на войну в Украину.

Официально удары не подтверждались. Однако ранее ГУР уже наносило удары по российским позициям в Сирии.

Отметим, что Алеппо находится рядом с неподконтрольной правительству Сирии провинцией Идлиб, в которой базируются несколько радикальных исламских группировок. А также рядом с территориями, которые контролируют курды.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины нанесли удар по складу военной техники под Курском РФ.

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