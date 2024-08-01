Сегодня ночью россияне ударили баллистическими ракетами "Искандер-М" и ударными БПЛА типа "Shahed". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Были сбиты все 7 "Шахедов" в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Об этом сообщает ОВА.

"В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - говорится в сообщении.

Попаданий по объектам жилой или критической инфраструктуры нет. Но повреждены как минимум два частных дома.

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщает ОВА.

Напомним, вчера россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 ударными БПЛА типа "Shahed". Основное направление удара Киевская область.

Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

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