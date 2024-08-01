Армия РФ продвинулась на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

На Покровском россиянам удалось захватить Тимофеевку, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка-Покровск, а также продвинуться около Ивановки, Желанного и Веселого. Также подтверждается продвижение в Красногоровке.

На Торецком - около Пантелеймоновки и Нью-Йорка. Напомним, что бои тут уже идут на окраине Торецка.

Напомним, военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что Россия захватила Красногоровку в Донецкой области.

Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что бои идут на подступах к Торецку, а также в селах Железное и Северное к востоку от города. Также российские войска продвинулись в Красногоровке. СМИ пишут, что в Украину прибыли первые истребители F-16.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.