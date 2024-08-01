В Киевской области ночью обломки "Шахеда" поразили дом российского оппозиционера Ильи Пономарева. Об этом сообщают СМИ, а сам политик написал, что сегодня у него "второй день рождения".

"Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - пишет Пономарев в Х.

СМИ публикуют его окровавленные фото и пишут, что политик и его супруга получили ранения, а дрон взорвался в пяти метрах от входной двери дома.

При том сообщается, что накануне, 31 июля, на территорию участка Пономарева уже прилетали три дрона, но они были сбиты ПВО и упали в 50-100 метрах от дома.

В то же время, сам Илья Пономарев настаивает, что его дом под Киевом ночью целенаправленно поразил "Шахед", а не упали сбитые обломки.

Говорит, ПВО по нему даже не работала, потому что дрон летел, когда не было воздушной тревоги. А накануне рядом были сбиты еще три дрона.

Напомним, что сегодня Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали семь "Шахедов", все сбили.

Киевская ОВА сообщала, что в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.

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