Россия не намерена выводить свои войска с захваченных территорий. Об этом заявила председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

"Никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет", - заявила она.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что допускает начало переговоров с Россией без условия предварительного возврата захваченных территорий. А вопрос их возвращения может быть решен дипломатическим путём (в том числе через референдум в Украине).

Напомним, что Путин требует сдать России четыре области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую как условие завершения войны и подписания мирного договора.

Перспективы мирного урегулирования в ближайшие месяцы мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.