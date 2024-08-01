В России заявили, что не будут выводить свои войска с захваченных территорий
Россия не намерена выводить свои войска с захваченных территорий. Об этом заявила председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции.
"Никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет", - заявила она.
Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что допускает начало переговоров с Россией без условия предварительного возврата захваченных территорий. А вопрос их возвращения может быть решен дипломатическим путём (в том числе через референдум в Украине).
Напомним, что Путин требует сдать России четыре области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую как условие завершения войны и подписания мирного договора.
Перспективы мирного урегулирования в ближайшие месяцы мы анализировали в отдельном материале.
Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.
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