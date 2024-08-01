Россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погибли мама и дочь 72 и 40 лет. Ранен мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровская ОВА Сергей Лысак.

"В Никополе погибли две женщины – мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72", - написал он.

Также 46-летний мужчина получил ранения, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены многоэтажки, частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Напомним, сегодня ночью россияне ночью нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области. Пострадала проводница.

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