Петиция об установлении памятника 40-му президенту США Рональду Рейгану в Киеве набрала необходимые 6 тысяч голосов и передана на рассмотрение властей.

Его предлагают установить на месте одного из ранее снесенных советских монументов.

"Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и как следствие способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - пишет автор петиции.

Напомним, в Киеве уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна. Раньше она называлась в честь советского подпольщика Ивана Кудри.

Ранее проспект Правды в Подольском районе Киева переименовали в честь Европейского Союза.

Также мы рассказывали, что в Киеве демонтировали элементы советской символики и табличку на русском языке с обелиска на Галицкой площади.

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