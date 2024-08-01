Командиры смогут совершать призыв мужчин, изъявивших желание проходить военную службу, без участия в этих мероприятиях ТЦК.

Об этом сообщает в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

Как сказано в публикации, Генеральный штаб проработал предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период", позволяющих командирам воинских частей призывать военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу, без участия в этих мерах территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе считают, что внедрение таких изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты Украины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Напомним, ранее Генштаб заявил, что добровольцев через систему рекрутинга гарантировано могут получать только те части, которые командование определило приоритетными.

Между тем в Полтавском ТЦК утверждают, что мобилизация будет основным способом комплектации армии, рекрутинг не решит проблему.