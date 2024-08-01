Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует командование украинской армии, заявила о тяжелой ситуации для ВСУ в Торецке Донецкой области.

Пост об этом она написала в Телеграме.

"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Население местное не эвакуировано, в Торецке остаются около трех тысяч человек. Даже есть дети, хотя на уровне государства введен механизм принудительной эвакуации детей. Полиции не встретила. Сам город уничтожен КАБами, охотятся вражеские FPV, а у наших подразделений проблемы с РЭБом. Короче, "кровавые грабли" "торецкой ротации", когда Содоль по согласованию Сырского снял 24-ю бригаду с направления, на котором все держалось больше года, и уехал на празднование в Одессу. Конечно, россияне воспользовались", – написала Безуглая.

Между тем упомянутый нардепом главком ВСУ Александр Сырский в своих соцсетях сегодня признал, что РФ "кое-где" имеет "незначительный успех ценой больших потерь". Он подтвердил, что россияне заходят в Торецк, написал: "Диверсионные группы противника обнаруживают и обезвреживают в районах городской застройки на Торецком направлении".

Ранее сегодня ресурс Deep State писал, что армия РФ продвинулась на Покровском и Торецком направлениях.

Вчера Генштаб в утренней сводке информировал, что бои идут уже в районе Торецка.