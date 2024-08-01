Украина хочет провести второй саммит лидеров, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.

Агентство сообщает, что организация саммита поручена именно Ермаку. Его задача – "достижение справедливого мирного урегулирования после того, как первая встреча в Швейцарии в июне не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны глобального Юга".

"Самое главное ожидание от второго саммита — это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", — сказал Ермак в интервью Bloomberg.

По его словам, встреча пройдет в стране глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

Решающее значение для Украины имеет обеспечение участия Китая в этой встрече: как сказал Ермак, Пекин является "крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию".

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что ожидают увидеть на саммите представителей России.

"Страна" подробно разбирала перспективы мирного урегулирования в Украине.