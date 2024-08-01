Украинскую дзюдоистку Дарью Белодед дисквалифицировали на Олимпийских играх на стадии 1/8 финала. Спортсменка заработала три шидо (наказания) за нарушения в схватке против японки Фунакабо.

"Не такие были ожидания и не такие цели. Но уже есть как есть", - прокомментировала свое окончание борьбы на Играх Белодед.

Перед этим в стартовом поединке Олимпиады в Париже Белодед победила свою соперницу всего за шесть секунд. После поражения украинка расплакалась.

Также в своем Инстаграме спортсменка поблагодарила украинцев за поддержку.

"Боль, разочарование, несбывшаяся мечта… Я безгранично благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в моменты отчаяния. Вы – невероятные! Вы придаете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", – написала Белодед.

Ранее мы рассказывали, что 29 июля Украина завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2024. Ольга Харлан стала бронзовым призером по фехтованию на саблях, победив представительницу Республики Корея Чои Сибин – 15:14.

А сегодня сообщалось, что Украина завоевала вторую медаль и первое серебро на Олимпийских играх 2024 года. Сергей Кулиш занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.