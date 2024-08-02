Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал результаты голосования в своем телеграм-канале по поводу переименования улиц и дал понять, что голоса за переименование накрутили жители других городов и стран. Но даже при этом большинство проголосовали против переименования улиц.

"Как вы видите, против переименования 95 278 голосов, 93 641 – за. Итак, преимущество варианта против переименования в 1603 голоса. Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других! Нам очень приятно, что вы беспокоитесь о судьбе нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", – написал Труханов.

Для сравнения он привел результаты голосований на малоизвестных за пределами Одессы телеграм-каналах, когда голосовали преимущественно местные жители. На них за переименование улиц высказались от 7 до 24%, против – 76-88%.

Напомним, с карты Одессы по распоряжению ОВА должна исчезнуть Думская площадь, а также улицы, названные в честь знаменитых одесситов: писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля и сатирика Михаила Жванецкого.

Как выяснилось, несколько улиц хотят переименовать в честь родственницы и друга семьи местной чиновницы - заместительницы главы департамента культуры Одесской ОВА Ярославы Резниковой.

Труханов критиковал предложенные ОВА переименования улиц и заверял, что ни он, ни городской совет "не имеют к этому никакого отношения".